"Столиця робить все для забезпечення всім необхідним наших захисників, бійців тероборони та киян, яким потрібна допомога. Питання із забезпечення військових ми вирішили, тепер повинні забезпечити їх рідних і близьких, мешканців столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях. Саме для цього працює Гуманітарний штаб, який має досвід ефективної роботи в період першого локдауну під час пандемії коронавірусу. Штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста", – заявив Кличко.

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За його словами, штаб вирішуватиме питання забезпечення медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності передовсім одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми тощо. Кожен киянин може обрати напрямок, за яким він може допомогти:

Медикаменти та ліки;

Продукти харчування;

Предмети першої необхідності;

Логістичні послуги;

Людські ресурси (волонтери).

Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги. Для збору допомоги і наповнення фонду я звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів Києва та України. Бізнес вже почав допомагати, надсилають гуманітарну допомогу і європейські та деякі українські міста,

– підкреслив Кличко.

Контакти гуманітарного штабу та основний список потреб за посиланням.

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