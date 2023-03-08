На голову – каску со Второй мировой, в руки – винтовку без патронов: откровение боевика в плену

В районе Красногоровки украинские воины взяли в плен боевика, родом из Иловайска в Донецкой области. Во время допроса он рассказал, что его так называемый полк в свое время отправили воевать под Херсон без подготовки и боекомплекта.

После поражения россиян под Херсоном, так называемый "125-й полк" квазиреспублики отправили на Донбасс, где боевик Александр Михайлов попал в плен. Кадрами из допроса с 24 каналом эксклюзивно поделились наши источники в ВСУ.

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Никаких учений и экипировки

38-летний боевик Александр, родом из временно оккупированного Иловайска, был мобилизован в ряды вражеской армии и стал "стрелком" так называемого 3 батальона "125-го полка" квазиреспублики "ДНР". Этот "полк" россияне отправили под Херсон. Интересно, что жены мобилизованных боевиков даже записывали видеообращение с возмущением, почему их мужья, которые должны "освобождать псевдореспублику", пошли воевать под Херсон.

Сам же боевик рассказал, что их бросали в бой как пушечное мясо. По его словам, после мобилизации не было никакой боевой подготовки и учений на полигонах. Более того, не было военно-врачебной комиссии. Всех мобилизованных собрали, выдали им обмундирование и оружие и отвезли в Херсонскую область.

Форма, выданная боевикам, была старого образца, а каски – со времен Второй мировой войны. Из оружия боевик получил винтовку, а вот боекомплект никому не выдавали.

Думали, что едут на мобилизационное сборы

Александр говорит, что в ряды так называемой "армии" забирали всех – были даже передвигавшиеся с палкой и мужчины с различными заболеваниями. Однако все думали, что их вызвали на "мобилизационное сборы", которые продлится неделю – две. Однако реальность оказалась иной.

Я даже представить себе не мог, что меня сразу забросят и отправят в Херсонскую область. Почему? Зачем? Обманули, как всегда, обманули,

– говорит боевик.

Были среди мобилизованных те, кто писал отказы выполнять боевые задания. Однако боевик рассказал, что их бросили в бой, никто не собирался отпускать их. Но сам боевик отказ не писал. Говорит, что боялся ответственности, потому что были случаи, когда отказчиков и беглецов отлавливали и первыми бросали на штурмы.

Как боевик попал в плен

Александр рассказал, что в районе Красногоровки Донецкой области его группа попала в засаду, а он сам получил ранение. А потом он наткнулся на позиции ВСУ, где его и взяли в плен.

Наши воины заметили, что боевика взяли в плен уже с синяком на лице.

Теперь же Александр обращается к тем, кого могут мобилизовать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и говорит, что, вероятнее всего, они просто будут пушечным мясом и никто с ними не будет считаться. Поэтому, прежде чем идти за повесткой, боевик советует подумать 10 раз и говорит, что лучше попасть в тюрьму или убежать из оккупированного Донбасса.

Допрос пленника: смотрите видео

Стоит отметить, что украинские воины уже ликвидировали более 153 тысяч оккупантов за год полномасштабной войны. Каждый день россияне и боевики теряют сотни людей из личного состава. Несмотря на столь высокую смертность, российское командование продолжает бросать живую силу в бой, надеясь, что именно такая тактика принесет им успех.