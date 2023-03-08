Після поразки росіян під Херсоном так званий "125-й полк" квазіреспубліки відправили на Донеччину, де бойовик Алєксандр Міхайлов потрапив у полон. Кадрами з допиту з 24 Каналом ексклюзивно поділилися наші джерела в ЗСУ.

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Жодних навчань та екіпірування

38-річний бойовик Алєксандр родом із тимчасово окупованого Іловайська, був мобілізований в ряди ворожої армії та став "стрілком" так званого 3 батальйону "125-го полку" квазіреспубліки "ДНР". Цей "полк" росіяни відправили під Херсон. Цікаво, що дружини мобілізованих бойовиків навіть записували відеозвернення з обуренням, чому їхні чоловіки, які мали б "визволяти псевдореспубліку", пішли воювати під Херсон.

Сам же бойовик розповів, що їх кидали в бій як гарматне м'ясо. За його словами, після мобілізації не було жодної бойової підготовки та навчань на полігонах. Щобільше, не було військово-лікарської комісії. Усіх мобілізованих зібрали, видали їм спорядження і зброю та відвезли в Херсонську область.

Форма, яку видали бойовикам, була старого зразка, а каски – часів Другої світової війни. Зі зброї бойовик отримав гвинтівку, а от боєкомплект нікому не видавали.

Думали, що їдуть на мобілізаційні збори

Алєксандр каже, що в ряди так званої "армії" забирали усіх – були навіть такі, що пересувалися з ціпком та чоловіки з різними захворюваннями. Однак всі думали, що їх викликали на "мобілізаційні збори", які триватимуть тиждень – два. Однак реальність виявилася іншою.

Я навіть уявити собі не міг, що мене зразу закинуть і відправлять на Херсонську область. Чому? Навіщо? Обманули, як завжди, обманули,

– каже бойовик.

Були серед мобілізованих ті, хто писав відмови виконувати бойові завдання. Однак бойовик розповів, що їх кинули у бій, ніхто не збирався їх відпускати. Але сам бойовик відмови не писав. Каже, що боявся відповідальності, бо були випадки, коли відмовників і втікачів відловлювали й першими кидали на штурми.

Як бойовик потрапив у полон

Алєксандр розповів, що у районі Красногорівки на Донеччині його група потрапила в засідку, а він сам знав поранення. А потім він натрапив на позиції ЗСУ, де його і взяли в полон.

Наші воїни зауважили, що бойовика взяли в полон уже з синяком на обличчі.

Тепер же Алєксандр звертається до тих, кого можуть мобілізувати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і каже, що найімовірніше вони просто будуть гарматним м'ясом і ніхто з ними не буде рахуватися. Тому перш ніж іти за повісткою, бойовик радить подумати 10 разів і каже, що краще вже потрапити у в'язницю чи втекти з окупованого Донбасу.

Допит полоненого окупанта:дивіться відео

Варто відзначити, що українські воїни вже ліквідували понад 153 тисячі окупантів за понад рік повномасштабної війни. Щодня росіяни та бойовики втрачають сотні людей з особового складу. Попри таку високу смертність російське командування продовжує кидати живу силу в бій, сподіваючись, що саме така тактика принесе їм успіх.