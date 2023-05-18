"В окопе труп на трупе лежит": Сырский обнародовал видео с пленным вагнеровцем

В плен к украинским защитникам попал боец ЧВК "Вагнера". Наемник рассказал, что его подразделение бросили в мясорубку.

Видео допроса обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Товарищи по оружию оставили раненого вагнеровца умирать.

К теме Уже не бойцы: украинская авиация ударила по живой силе врага у Олешек

Вагнеровец рассказал, что его бросили в мясорубку

Сырский сообщил, что Силы обороны под Бахмутом взяли в плен оккупанта из ЧВК "Вагнера" – 39-летнего Ватрушева Дениса Александровича из Ханты-Мансийского округа. Наемника завербовали в тюрьме города Тюмень, где он отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом получил тяжелое ранение – минно-взрывную травму ноги – и был брошен своими же. Ватрушев просидел раненым 4 дня, пока не попал в плен. Он рассказывает, как его бросили, а также о количестве погибших вагнеровцев, которых бросают в "мясорубку",

– отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Наемник рассказал, что тела убитых вагнеровцев даже не уносят.

"Это мясорубка. Здесь можно идти только в одну сторону. Шанс 1 из ста, что выберетесь оттуда живыми. Окоп смерти – там труп на трупе лежит. Даже трупы не выносят. Эвакуации нет. Я 4 дня раненый в окопе сидел. Меня оставили свои же. Поэтому хочу передать им, что они козлы и уроды", – добавил Ватрушев.

По его словам, в ЧВК "Вагнера" питания как такового нет – сухпайки до завербованных зеков не доходят, поэтому они ищут пищу и воду самостоятельно.

Также наемник рассказал и о так называемом "обнулении" – казнях "вагнеровцев", отказавшихся выполнить приказ командования.

Смотрите видео допроса пленного вагнеровца

Стоит прочесть Целые страны на убой: потери России превысили численность населения 16 государств-членов ООН

ВСУ освободили 20 квадратных километров в районе Бахмута

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение последних нескольких дней украинские бойцы освободили около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение – это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной.

– отметила заместитель министра.

По состоянию на сегодня российские оккупанты несколько продвигаются в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Также вражеская армия подтягивает подразделения профессиональных десантников. Сейчас продолжаются тяжелые бои с разным результатом.