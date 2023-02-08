Есть одна идея, но европейцы на это не пойдут, – политолог о допуске России и Беларуси к Олимпиаде

Украинские власти призывают не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. Хотя МОК предлагает их допустить, но под нейтральным флагом. Политолог предложил один интересный вариант для возможного допуска спортсменов.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что для Украины единственный приемлемый вариант – это чтобы ни Россия, ни Беларусь, ни потенциально Иран не были допущены к Олимпийским играм.

К теме Зеленский призвал партнеров не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Интересный вариант для разрешения ситуации

Вигиринский предположил, что нужно усилить одну схему – прежде чем допускать Россия и Беларусь к участию в Олимпиаде – проверить каждого "нейтрального" спортсмена вопросом, чей Крым:

те, кто скажет, что Крым – украинский, не вернутся в Россию, а останутся жить во Франции и будут выступать под флагом этой страны,

а те, кто скажет, что Крым – российский, не будут принимать участия в Олимпиаде, ведь публично не прошли "тест".

"Но это наши желания, европейцы на такое не пойдут, а Украине обострять отношения с другими странами из-за этого не стоит", – считает он.

Политолог добавил, что предложение "нейтрального" флага тоже не работает. Ведь каждый человек является гражданином определенной страны, и если он участвует в Олимпиаде даже под "нейтральным" флагом, он останутся представителем этой страны.

Украина требует запретить России и Беларуси участие

По его словам, Украина пытается этого добиться и склоняет на свою сторону партнеров.

Наши союзники на это реагируют по-разному… Должен быть действительно бойкот от тех стран, которые поддерживают Украину и нашу позицию по поводу невозможности участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях,

– заявил Вигиринский.

Он отмечает, если Международный олимпийский комитет их таки допустит, то должен получить обратную реакцию – чтобы участия, например, не принимали представители США. "И таких стран должно быть несколько, только тогда МОК будет понимать, что практика поощрения агрессора через "нейтральные флаги" вредна", – сказал политолог.

По его мнению, нужно, чтобы любые страны знали, что если ты начинаешь войну – одно из последствий, что твои спортсмены не будут принимать участия в Олимпиаде.

Он подчеркнул, что требование Украины заключается в недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Когда-то был похожый случай, тогда был бойкот, но это не изменило ситуации. Итак, сейчас выглядит, что мы требуем того, что в конечном итоге не приведет к адекватному результату,

– считает Вигиринский.

Политолог заверил, что если кто-нибудь из стран "Рамштайна" не захочет бойкотировать участие России и Беларуси, мы же не сможем прекратить принимать от них оружие.

"Да, нам нужно поднимать решение о недопуске российских спортсменов, но решение уже принято", – добавил он.

Вигиринский прокомментировал допуск России и Беларуси к Олимпиаде: видео

Какова позиция МОН по участию россиян и белорусов в Олимпиаде