Допускаем нанесение ракетных ударов, – Братчук призвал не игнорировать сигналы тревоги

Российские военные 2 мая могут нанести ракетные удары по Одессе. Жителей города призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Одесской области работает ПВО

Об угрозе ракетных ударов в эфире канала Рада заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что в Одесской ОВА никого не хотят пугать, так как в регионе работают силы противовоздушной обороны. В частности, Братчук напомнил, что утром 1 мая был сбит вражеский беспилотник.

В то же время в Одесской ОВА допускают, что Россия может снова нанести ракетные удары по городу.

Достоверность нанесения ракетных ударов достаточно высокая,

– сообщил Братчук.

Поэтому в Одесской областной военной администрации просят людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Братчук также напомнил, что в течение 2 мая Одесса останется без движения общественного транспорта. По его словам, перемещаться по городу запрещено всем, кроме тех, кто обеспечивает функционирование Одессы.

Россия обстреливает Одессу

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов по Одессе и области. В преддверии Пасхи россияне обстреляли жилой дом.

К сожалению, в результате обстрела погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Еще 10 человек были ранены.

Также враг нанес удар 30 апреля, в результате чего повредили взлетную полосу главного аэропорта региона.

В Одессе решили ввести продолженный комендантский час, который будет действовать с 22 часов 1 мая до 5 утра 3 мая.

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