Допускаем нанесение ракетных ударов, – Братчук призвал не игнорировать сигналы тревоги
Российские военные 2 мая могут нанести ракетные удары по Одессе. Жителей города призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Одесской области работает ПВО
Об угрозе ракетных ударов в эфире канала Рада заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 канал.
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Он отметил, что в Одесской ОВА никого не хотят пугать, так как в регионе работают силы противовоздушной обороны. В частности, Братчук напомнил, что утром 1 мая был сбит вражеский беспилотник.
В то же время в Одесской ОВА допускают, что Россия может снова нанести ракетные удары по городу.
Достоверность нанесения ракетных ударов достаточно высокая,
– сообщил Братчук.
Поэтому в Одесской областной военной администрации просят людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Братчук также напомнил, что в течение 2 мая Одесса останется без движения общественного транспорта. По его словам, перемещаться по городу запрещено всем, кроме тех, кто обеспечивает функционирование Одессы.
Россия обстреливает Одессу
- Российские оккупанты увеличили количество обстрелов по Одессе и области. В преддверии Пасхи россияне обстреляли жилой дом.
- К сожалению, в результате обстрела погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Еще 10 человек были ранены.
- Также враг нанес удар 30 апреля, в результате чего повредили взлетную полосу главного аэропорта региона.
- В Одессе решили ввести продолженный комендантский час, который будет действовать с 22 часов 1 мая до 5 утра 3 мая.
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