Вернут ли журналистов в Верховную Раду: нардеп назвала риски

Общественные организации и медиа в совместном заявлении просят вернуть журналистам доступ к работе в Верховной Раде. Ограничения, которые ввели в 2022 году, были оправданными, однако сейчас решение о допуске прессы в Раду считают целесообразным.

В то же время нельзя сказать, что с начала полномасштабного вторжения до сих пор исчезли все риски, из-за которых журналистов не допускали к заседаниям. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала Евгения Кравчук – народный депутат, Слуга народа.

Смотрите также Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Почему журналистов не допускают в Раду

Верховную Раду призывают допустить журналистов к своим заседаниям и в кулуары. Правозащитные общественные организации и отдельные журналисты заявили, что отсутствие доступа журналистов в ВРУ вредит демократии.

Честно говоря, я не вижу, чтобы так изменились условия (с начала большой войны – 24 Канал). "Кинжал" как и мог прилететь в Правительственный квартал, так и может прилететь за несколько минут. Кто-то должен взять на себя ответственность за жизнь и здоровье этих журналистов. Я не уверена, что это должны сделать народные депутаты,

– отметила Евгения Кравчук.

Однако это не единственная проблема, почему журналистов сейчас не допускают в Верховную Раду. Кроме того, нардеп объяснила, что невозможно допустить прямую трансляцию с заседаний правительства из соображений безопасности.

"Это не может быть трансляция онлайн. Допустить на балкон прессу, чтобы что? Запись можно взять с телеканала "Рада". В кулуары для комментариев – понимаю, потому что хочется не только в скайпе общаться, но и в режиме живом. Но будем откровенны, если депутаты не хотят общаться, депутаты выйдут в кулуары и не будут давать этих комментариев", – объяснила Кравчук.

Последние новости из Верховной Рады

В среду, 7 февраля, в Верховной Раде прошел ряд важных голосований. В частности, парламентарии поддержали отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Профильный Комитет по вопросам социальной политики признал работу министерства неудовлетворительной. Заметим, что самой Лапутиной на заседании не было.

Нардепы приняли решение о еще одном увольнении. Говорится об отставке члена ЦИК Юрия Буглака. Он выехал из Украины до начала полномасштабного вторжения, при этом до сих пор получал заработную плату. Еще 7 месяцев назад журналисты "Схем" обнародовали информацию, что он с семьей живет в Голливуде, Флорида.

Кроме того, в Верховной Раде одобрили законопроект №10448, вводящий новые правила по хранению и использованию репродуктивных клеток военных после их гибели. В частности, в случае смерти военного, его репродуктивные клетки бесплатно будут хранить в течение трех лет. А в случае использования репродуктивных клеток для оплодотворения, при наличии официального согласия, умерший будет признан отцом или матерью ребенка.

! Еще в августе 2023 года заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что нардепы рассматривают вариант переаккредитации медийщиков, прежде чем позволять им в условиях войны работать в кулуарах. Таким образом хотели закрыть вход в Раду тем журналистам, что работали на пророссийских СМИ.