Водночас не можна сказати, що з початку повномасштабного вторгнення дотепер зникли усі ризики, через які журналістів не допускали до засідань. Детальніше про це 24 Каналу розповіла Євгенія Кравчук – народна депутатка, Слуга народу.

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Чому журналістів не допускають в Раду

Верховну Раду закликають допустити журналістів до своїх засідань та в кулуари. Правозахисні громадські організації та окремі журналісти заявили, що відсутність доступу журналістів до ВРУ шкодить демократії.

Чесно кажучи, я не бачу, щоб аж так змінилися умови (з початку великої війни – 24 Канал). "Кинджал" як і міг прилетіти в Урядовий квартал, так і може прилетіти за кілька хвилин. Хтось має взяти на себе відповідальність за життя та здоров'я цих журналістів. Я не впевнена, що це мають зробити народні депутати,

– наголосила Євгенія Кравчук.

Однак це не єдина проблема, чому журналістів зараз не допускають до Верховної ради. Крім того, нардепка пояснила, що неможливо допустити пряму трансляцію із засідань уряду з міркувань безпеки.

"Це не може бути трансляція онлайн. Допустити на балкон пресу, щоб що? Запис можна взяти з телеканалу "Рада". В кулуари для коментарів – розумію, бо хочеться не тільки у скайпі спілкуватися, а й в режимі живому. Але будьмо відвертими, якщо депутати не хочуть спілкуватися, депутати вийдуть в кулуари і не даватимуть цих коментарів", – пояснила Кравчук.

Зверніть увагу! Ще в серпні 2023 року заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що нардепи розглядають варіант переакредитації медійників, перш ніж дозволяти їм в умовах війни працювати в кулуарах. У такий спосіб хотіли закрити вхід у Раду тим журналістам, що працювали на проросійських ЗМІ.

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