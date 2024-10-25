Устланная уничтоженной российской техникой: ВСУ показали дорогу смерти в Курской области
Источник:82 ОДШБр
Дорога смерти. Так оккупанты прозвали сообщение Снагость – Зеленый Путь, протяженностью 14 километров. Это кладбище российской техники, которую уничтожили украинские защитники.
Все, что осталось, – пожарища и обломки. Дорогу смерти в Курской области показала 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада.
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Дорога смерти в Курской области
Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения ВСУ методично стирали с земли военную технику агрессора, оставляя только пепелища и обломки от так называемой "второй армии мира".
Дорога смерти в Курской области. Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение,
– подчеркнули украинские защитники.
Кстати, наибольшие потери техники понесла печально известная 155 бригада морской пехоты России, заметили в 82 ОДШБр.
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Дорога смерти в Курской области: смотрите видео
Обратите внимание! В 82 бригаде отметили, что во время Курской операции наши защитники уничтожили 207 единиц российской техники. В частности, 147 – бронированной, 22 – артиллерии и 38 автомобилей.