Глава СБУ Василий Малюк говорит, что в гражданской жизни бойцы были чемпионами мира по снайпингу. Теперь, во время полномасштабной войны, они выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках.

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Кто удерживал дорогу жизни под Бахмутом и почему она была столь важна

Это был основной логистический маршрут и высота. Если бы россияне перебили ее, защитники Бахмута попали бы в окружение, были бы огромные потери. Оккупанты стремились либо заставить бойцов сдаться, либо уничтожить их, и удержать дорогу было очень важно.



Дорога жизни под Бахмутом / Скриншот 24 Канала

Кроме оцепления Бахмута, потери дороги угрожала и другим городам. Враг мог бы двигаться дальше, на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

Подразделение "Гонор" держало посадку, которая примыкала непосредственно к дороге жизни, а также саму дорогу жизни. Это преимущественно молодые ребята, очень крутые, все с характером. Они были последним рубиконом, не дававшим врагу перерезать этот путь и уничтожить логистическое сообщение Бахмута. Враг также был в этой посадке, каждый день и даже ночью пытаясь штурмовать ее,

– вспоминают снайперы.

Итак, первоочередной задачей стало отодвинуть врага именно от этой посадки.

Работа снайперов ЦСО "А" под Бахмутом / Скриншоты 24 Канала

Как россияне пытались прорвать дорогу жизни

Они бросили туда наиболее боеспособные, наиболее успешные подразделения – ППК "Вагнера". И это выглядело как нашествие, вспоминают бойцы.

"Гонор" рубился за одну посадку на характере. Россияне стянули туда огромные силы и использовали нереальное количество артиллерии, ПТУРов, других огневых средств..

Ситуация уже была катастрофическая, и у них уже почти получилось взять этот последний путь. И в тот момент приняли решение о перекидывании сил ЦСО "А" именно на дорогу жизни. Наиболее действенными, наиболее эффективными средствами в то время на той территории были снайперские пары, операторы огневых средств и средств разведки,

– комментируют эти события снайперы.

Как снайперы ЦСО "А" помогли отстоять дорогу жизни под Бахмутом

В середине февраля они прибыли на окраину города и работали в составе малых тактических групп, прикрывая наших военных. Их задачей было уничтожить как можно больше окупантов. А для этого нужно было "зайти туда, где нас не ждут, сделать что-то максимально эффективное и уйти".

Таким участком избрали часть дороги жизни у Хромова. Там вагнеровцы ближе всего подошли к дороге и уже могли обстреливать ее из пулемета. Ночью по тем позициям работали снайперы – буквально перед передовыми позициями "Честь".

В общем, дистанции между позициями были очень маленькие, потому что враг стремительно продвигался. Пригожин тогда обещал, что вот-вот возьмет Бахмут в кольцо.

Работа снайперов ЦСО "А" под Бахмутом / Скриншоты 24 Канала

Снайперы выбрали ночь для работы не просто так: тогда россияне чувствовали себя безопаснее и скапливались в каком-то месте где можно было спрятаться и пересидеть до утра. Именно эти места и обнаруживали снайперы Службы безопасности.

Но для них эта работа оказалась неожиданно удивительной. Причина – окупантов было очень много.

Для снайпера это было немного... Столько выстрелов за ночь... Обычно снайпер выходит на позицию и может там до пяти дней наблюдать, произведя один-два выстрела. А тут за ночь мы с одной винтовки высаживали по 30 выстрелов. Уже за третьим магазином думали идти. Не рассчитывали, что столько будет врагов,

– делится один из бойцов ЦСО "А".

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