Голова СБУ Василь Малюк говорить, що в цивільному житті бійці були чемпіонами світу зі снайпінгу. Тепер, під час повномасштабної війни, вони виконують найскладніші завдання в найгарячіших точках.

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Хто тримав дорогу життя під Бахмутом і чому вона була такою важливою

Це був основний логістичний маршрут і висота. Якби росіяни перебили її, захисники Бахмута потрапили би в оточення, були б величезні втрати. Окупанти прагнули або змусити бійців здатися, або знищити їх, тож утримати дорогу було надважливо.



Дорога життя під Бахмутом / Скриншот 24 Каналу

Окрім оточення Бахмута, втрата дороги загрожувала й іншим містам. Ворог міг би рухатися далі, на Часів Яр, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.

Підрозділ "Гонор" тримав посадку, яка примикала безпосередньо до дороги життя, а також саму дорогу життя. Це переважно молоді хлопці, дуже круті, всі з характером. Вони були останнім рубіконом, який не давав ворогу перерізати цю дорогу і знищити логістичне сполучення Бахмута. Ворог також був у цій посадці, щодня і навіть вночі намагаючись штурмувати її,

– згадують снайпери.

Відтак, першочерговою задачею стало відсунути ворога саме від цієї посадки.

Робота снайперів ЦСО "А" під Бахмутом / Скриншоти 24 Каналу

Як росіяни намагалися прорвати дорогу життя

Вони кинули туди найбільш боєздатні, найбільш успішні підрозділи – ПВК "Вагнера". І це виглядало як навала, згадують бійці.

"Гонор" рубався за одну посадку на характері. Росіяни стягнули туди величезні сили і використовували нереальну кількість артилерії, ПТУРів, інших вогневих засобів.

Ситуація вже була катастрофічна, і в них вже майже вийшло взяти цю останню дорогу. І в той момент прийняли рішення щодо перекидання сил ЦСО "А" саме на дорогу життя. Найбільш дієвими, найбільш ефективними засобами в той час на тій території були снайперські пари, оператори вогневих засобів і засобів розвідки,

– коментують ті події снайпери.

Як снайпери ЦСО "А" допомогли відстояти дорогу життя під Бахмутом

В середині лютого вони прибули на околиці міста і працювали в складі малих тактичних груп, прикриваючи наших військових. Їхнім завданням було знищити якомога більше окупантів. А для цього треба було "зайти туди, де нас не чекають, зробити щось максимально ефективне і піти".

Такою ділянкою обрали частину дороги життя біля Хромового. Там вагнерівці найближче підійшли до дороги і вже могли обстрілювати її з кулемета. Вночі по тих позиціях працювали снайпери – буквально перед передовими позиціями "Гонора".

Загалом дистанції між позиціями були дуже маленькі, бо ворог стрімко просувався. Прігожин тоді обіцяв, що от-от візьме Бахмут в кільце.

Робота снайперів ЦСО "А" під Бахмутом / Скриншоти 24 Каналу

Снайпери обрали ніч для роботи не просто так: тоді росіяни почувалися безпечніше та скупчувалися в якомусь місці, де можна було сховатися і пересидіти до ранку. Саме ці місця і виявляли снайпери Служби безпеки.

Але для них ця робота виявилася неочікувано дивною. Причина – окупантів було дуже багато.

Для снайпера це було трошки... Стільки пострілів за ніч... Зазвичай снайпер виходить на позицію і може там до п'яти днів спостерігати, зробивши один-два постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів. Уже по третій магазин думали іти. Не розраховували, що стільки буде ворогів,

– ділиться один із бійців ЦСО "А".

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