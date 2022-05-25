Дорога жизни работает: Гайдай опроверг фейк об "отрезанной Луганщине"

Последними крупными городами в Луганской области, которые находятся под контролем украинской власти, остаются Северодонецк и Лисичанск. Однако оккупанты постоянно пытаются взять эти города в котел, отрезав их от остальной Украины.

Эти города с остальной частью Украины соединяет трасса Лисичанск – Бахмут. Она фактически и стала "дорогой жизни" для Северодонецка и Лисичанская, ведь через нее идет поставка в города крайне важных грузов. В том числе гуманитарной помощи для оставшихся.

Важно Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, – Гайдай

Именно эту трассу неоднократно пытались "перерезать" российские кафиры. Они для этого даже неоднократно пытались форсировать реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка. Но закончилось все роковыми потерями россиян – крупнейшими сиюминутными с начала войны против Украины. Только техники украинские военные уничтожили около сотни единиц.

Так что трасса Лисичанск – Бахмут остается под контролем украинской армии. Хотя российские кафиры и простреливают ее. Например, во вторник, 24 мая, они попали в нефтеперерабатывающий завод , который находится вблизи Лисичанска и этой трассе. При этом обстрелы этого завода систематические.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг сообщение о том, что оккупантам удалось перерезать трассу Лисичанск – Бахмут, таким образом отрезать и Луганщину. По его данным, передвижение по дороге и дальше возможно, несмотря на опасность обстрелов. Но доступ к Лисичанску и Северодонецку сохраняется.

"Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск – Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях ", – призвал Сергей Гайдай.

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что российские захватчики не оставляют попытки формировать реку Северский Донец. Правда, на этот раз они решили сделать это немного к западу от Белогоровки, где беспощадно были разгромлены украинской армией. Это им нужно для того, чтобы окружить Лисичанск с запада, тем самым взяв в кольцо городскую агломерацию Северодонецк – Лисичанск. Правда, все попытки это сделать неудачны, и украинские военные продолжают защищать эти города.

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