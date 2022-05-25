Ці міста з рештою України сполучає траса Лисичанськ – Бахмут. Вона, фактично, і стала "дорогою життя" для Сєвєродонецька та Лисичанська, адже через неї йде постачання до міст вкрай важливих вантажів. У тому числі гуманітарної допомоги для тих, хто таки залишився.

Важливо Росіяни наступають на Луганщині на всіх напрямках одночасно, – Гайдай

Саме цю трасу неодноразово намагалися "перерізати" російські окупанти. Вони для цього навіть неодноразово робили спроби форсувати річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівка. Але закінчилося все фатальними втратами росіян – найбільшими одномоментними з початку війни проти України. Лище техніки українські військові знищили близько сотні одиниць.

Тож траса Лисичанськ – Бахмут залишається під контролем української армії. Хоча російські окупанти й прострілюють її. Для прикладу, у вівторок, 24 травня, вони влучили у нафтопереробний завод, який поблизу Лисичанська та цій трасі. При цьому обстріли цього заводу є систематичними.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував повідомлення про те, що окупантам вдалося перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, таким чином відрізати й Луганщину. За його даними, пересування дорогою і далі можливе, попри небезпеку обстрілів. Але доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька зберігається.

"Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ – Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей", – закликав Сергій Гайдай.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські загарбники не полишають спроби форсувати річку Сіверський Донець. Правда цього разу вони вирішили зробити це трохи на захід від Білогорівки, де нещадно були розгромлені українською армією. Це їм треба для того, щоб оточити Лисичанськ з заходу, тим самим взявши в кільце міську агломерацію Сєвєродонецьк – Лисичанськ. Правда всі спроби це зробити є невдалі, і українські військові продовжують захищати ці міста.

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