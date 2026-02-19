14 километров пешком под обстрелами: что происходит на "дороге жизни" в Константиновку
- Отрезок трассы от Алексеево-Дружковки до Константиновки называют "дорогой жизни".
- Там постоянно летают дроны и происходят обстрелы.
Отрезок трассы от Алексеево-Дружковки до Константиновки называют "дорогой жизни". Туда и обратно – 14 километров.
Журналисты Ukrainian Witness прошли под обстрелом этот путь в Константиновку и показали, что там происходит.
Что происходит на "дороге жизни"?
Во время съемки журналисты попали под обстрел FPV-дронов и КАБов.
Дроны там летают непрерывно.
Двигаться по этому пути на авто почти невозможно. Вдоль обочины можно увидеть много сожженной техники.
Во время движения FPV попал неподалеку военного 24-й бригады, который сопровождал съемочную группу.
Далее во время всего движения группа пыталась оторваться от дронов – их было очень много, и они постоянно летали перед глазами.
А на подходе к Константиновке рядом начали падать КАБы.
Константиновка ежедневно страдает от обстрелов, там уже фактически одни руины. В городе, по подсчетам властей, до сих пор живут примерно 3 000 гражданских. Для сравнения – до большой войны население составляло 78 тысяч человек.
Поэтому более 95% населения вынужденно покинуло свой дом.
По дороге журналисты встречали гражданских: одних эвакуировали волонтеры, другие – выходили самостоятельно.
"Дорога жизни": смотрите видео
Последние новости с фронта
По данным ISW, оккупанты имели определенные успехи в Сумской области. А в Донецкой области ВСУ восстановили контроль над восточной частью Гришино. В то же время российские силы активизировали действия у Орехова и Малой Токмачки без подтвержденных продвижений.
Зато в DeepState утверждают, что Мирноград "поглощается" противником. Оборона города якобы подходит к концу.