Дороги на передовой – ужасные: военные показали, как их выручает помощь партнеров

Соединенные Штаты Америки неоднократно предоставляли Украине военную технику. В частности речь идет о бронеавтомобиле Humvee, который без проблем преодолевает бездорожье.

Украинские военные сообщают, что именно это транспортное средство помогает им на передовой. Ведь состояние путей там ужасное – особенно, когда погодные условия существенно ухудшаются.

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Но это не является проблемой для наших бойцов, которые имеют в своем распоряжении американские Humvee и без проблем преодолевают на них бездорожье,

– пишут в телеграм-канале "Останній Блокпост".

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Ситуация на передовой: что известно

С начала суток, 4 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими защитниками.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию России.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Текст публикации телеграм-канала "Останній Блокпост":

Сейчас состояние дорог на передовой из-за погодных условий оставляет желать лучшего, но это не является проблемой для наших бойцов, которые имеют в своем распоряжении американские Humvee и без проблем преодолевают на них бездорожье.