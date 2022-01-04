Українські військові повідомляють, що саме цей транспортний засіб допомогає їм на передовій. Адже стан шляхів там жахливий – особливо, коли погодні умови суттєво погіршуються.
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Але це не є проблемою для наших бійців які мають у своєму розпорядженні американські Humvee та без проблем долають на них бездоріжжя,
– пишуть у телеграм-кагалі "Останній Блокпост".
Воїни показали, як їх виручає допомога партнерів: відео з телеграм-каналу "Останній Блокпост"
Ситуація на передовій: що відомо
- З початку доби, 4 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
- Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою українськими захисниками.
- Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування Росії.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації телеграм-каналу "Останній Блокпост":
Зараз стан доріг на передовій через погодні умови залишає бажати кращого, але це не є проблемою для наших бійців які мають у своєму розпорядженні американські Humvee та без проблем долають на них бездоріжжя.