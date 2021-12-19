"Дорогой Санта, хочу Украину и Северный полюс": канадское СМИ потроллило Путина

Одна из крупнейших канадских газет остроумно потроллила российского президента. Там попытались представить, каким бы было письмо Владимира Путина Санте.

Карикатуру о Путине опубликовало издание The Toronto Star. Журналисты предположили, о чем мечтает глава Кремля, учитывая агрессивные действия России.

Важно Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии, – МИД

Как в Канаде потроллили Путина

На сайте издания показали рисунок на котором изображен Санта-Клаус. В руках он держит письмо, поступившее из России. Подпись свидетельствует о том, что отправителем является сам Владимир Путин. Рождественский персонаж сосредоточенно читает пожелания политика. "Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс", – так в Канаде высмеяли стремление Путина.

Что Путин хотел бы получить "под елку" / Карикатура The Toronto Star

К слову, в 2020 году Путина троллил и официальный аккаунт Украины в twitter. Там ответили представительству России, которое назвало оккупированный Крым своим. В заметке показали фото главы Кремля, на котором он погружается в глубины Черного моря. "Крымские воды видели уродливых существ", – таким был заголовок.

Что известно о газете Toronto Star

Источник: "Википедия"