В Болгарии состоялись досрочные выборы в парламент: побеждают партии экс-премьера и шоумена

12 июля 2021 , 03:58
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Источник:

Radio Bulgaria

Завершилось голосование на досрочных выборах в парламент Болгарии. Как свидетельствуют экзитполы, депутатами станут представители 6 партий.

В общем участвовали 23 политические силы. Правящая партия побеждает, но решающего количества голосов иметь не будет.

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Досрочные выборы в Болгарии: экзитполы и особенности

Досрочные выборы в парламент Болгарии 11 июля интересными были не только тем, что должны дать ответ на вопрос, как изменится расклад сил в местной политике.

  • На этих выборах также впервые в истории страны применили машинное голосования (правда, только на больших участках) – без бумажных бюллетеней.

Социологическое агентство Gallup International провело экзитпол. По его данным, лидирует на выборах партия ГЕРБ. Эту партию считали правящей в стране, однако теперь ситуация не ясна.

  • Ее лидера, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, от управления правительством устранили в мае 2021 после масштабных протестов в Болгарии, поддержанных президентом.
  • Тогда же глава государства назначил досрочные парламентские выборы.

Партия Борисова их вроде бы выигрывает (с примерно 22% голосов). Однако создать коалицию и сформировать правительство вряд ли удастся, ведь другие парламентские партии на сотрудничество с Борисовым не настроены.

Среди особенностей этих выборов есть и такая:
второе место (пока по экзитполам) заняла с 21% голосов партия "Есть такой народ". Это новичок болгарской политики, а возглавляет ее шоумен и музыкант Слави Трифонов.

Другие 4 партии, которые, скорее всего, будут в парламенте:

  • "БСП за Болгарию" – 15%.
  • "Демократическая Болгария" – 14%.
  • "Движение за права и свободы" – 12%.
  • "Встань. Мафия вон!" – 5%.

Примерно такие же результаты показывают другие экзитполы. Явка же на выборах составила 34,5%. В ЦИК уже заявили, что оснований для обжалования результатов голосования нет.

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Автор: Олесь Друкач