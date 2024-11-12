В Германии согласовали предварительную дату досрочных выборов

Лидеры политических партий, чья коалиция распалась, вместе с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом договорились о дате проведения досрочных выборов. Они состоятся в 2025 году.

Вероятно, президенту предложат назначить их на 23 февраля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как определяли дату проведения выборов

Оппозиционные партии хотели провести голосование в январе 2025 года. По их мнению, Германия рискует остаться без руководства во время экономического кризиса.

В частности, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц требовал январского голосования. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что это может перегрузить выборные органы в период праздников и сезонных заболеваний, а партии будут неподготовленными.

Чтобы инициировать досрочные выборы, Шольц должен проиграть вотум доверия в парламенте. По данным Reuters, немецкий канцлер хочет заручиться поддержкой оппозиции, чтобы принять законы для защиты Конституционного суда от ультраправых и предоставить финансирование Украине до того, как уйдет с должности.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что хочет заключить соглашение с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом политик стремится повысить международный авторитет Германии.