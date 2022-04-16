Достали пулю из сердца, не останавливая его: в "Феофании" провели уникальную операцию бойцу ВСУ

В больнице "Феофания" врачи провели уникальную операцию. Хирурги спасли жизнь 20-летнего воина Владимира Гордиенко.

Украинский воин сумел вырваться из плена врага и спастись после допросов, пыток и обстрелов автомобиля, на котором он ехал вместе с побратимом. Владимир в течение двух дней добирался до украинской стороны. Весь этот путь он прошел с пулей в сердце и пневмогемотораксом.

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В "Феофании" провели уникальную операцию на сердце

В первый раз помощь медиков украинский воин получил в Малине. Однако позже его перевезли в Житомирскую областную больницу, где специалисты выяснили, что в области сердца у юноши есть посторонний предмет.

Поэтому его перевели в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания". Здесь врачи выяснили, что в стенке левого желудочка, в полутора миллиметрах от полости сердца находится обломок. Это могло стать причиной образования сквозного отверстия в сердце. Этот обломок также мог перемещаться и привести к инсульту или потере конечности.

Уникальная операция прошла удачно. Она длилась 5 часов. Хирурги делали операцию на работающем сердце с использованием специальных стабилизаторов. Уже через несколько часов после операции 20-летний парень мог разговаривать, а на следующий день уже начал ходить.

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