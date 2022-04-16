Український воїн зумів вирватися з полону ворога та врятуватися після допитів, тортур та обстрілів автівки, на якій він їхав разом з побратимом. Володимир протягом двох днів дістався до української сторони. Увесь цей шлях він пройшов з кулею у серці та пневмогемотораксом.

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У "Феофанії" провели унікальну операцію на серці

Вперше допомогу медиків український воїн отримав у Малині. Проте пізніше його перевезли до Житомирської обласної лікарні, де фахівці з'ясували, що в області серця у юнака є сторонній предмет.

Саме тому його перевели до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія". Тут лікарі з'ясували, що у стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок. Це могло стати причиною утворення наскрізного отвору у серці. Цей уламок також міг переміщатися та призвести до інсульту чи втрати кінцівки.

Унікальна операція пройшла успішно. Вона тривала 5 годин. Хірурги робили операцію на працюючому серці з використанням спеціальних стабілізаторів. Вже через кілька годин після операції 20-річний юнак міг розмовляти, а наступного дня вже почав ходити.

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