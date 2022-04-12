Доставка оружия и более 20 единиц уничтоженной техники: ВМС рассказали о морпехах из Мариуполя

В Военно-морских Силах ВСУ рассказали героическую историю морских пехотинцев отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского, мужественно защищающих Мариуполь.

Согласно информации, во время уличных боев сержант, которого в ВМС назвали Г., разбил позиции русских фашистов.

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Это помогло не дать врагу вести прицельный огонь и прикрыть другую группу украинских морских пехотинцев, которая смогла зайти с фланга и уничтожить рашистов.

Другой пример по поводу матроса С. Во время пребывания на наблюдательном посту, несмотря на постоянное огневое поражение артиллерии врага, смог передать координаты колонны техники русских оккупантов.

В результате чего артиллерийским огнем дивизиона бригады было уничтожено 8 грузовых автомобилей, 5 БМП, 10 БТР-80 и 3 танка,

– рассказали в ВМС.

Еще один героический поступок совершил старший матрос М. Он под постоянными артиллерийскими обстрелами, авиационными ударами и огневым поражением неоднократно лично доставлял боеприпасы, военно-техническое имущество и продовольствие в зону ответственности батальона морской пехоты.

Кроме того, 27 марта 2022 старший матрос М. во время боя в Мариуполе уничтожил вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.

"Каждый прожитый день в этом аду на земле это борьба за жизнь. Борьба, полная отчаянного героизма тех, кто встал в оборону Мариуполя. К сожалению, уже многие из наших собратьев пали в боях… Вечная память павшим Героям… Слава морской пехоте ! Слава Украине!", – сообщило Командование морской пехоты.

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