Згідно з інформацією, під час вуличних боїв сержант, якого у ВМС назвали Г., розбив позиції російських фашистів.

Важливо У Маріуполі морпіхи змогли вийти з оточення та з'єднатися з "Азовом", – ЗМІ

Це допомогло не дати ворогу вести прицільний вогонь та прикрити іншу групу українських морських піхотинців, яка змогла зайти з флангу та знищити рашистів.

Інший приклад щодо матроса С. Під час перебування на спостережному посту, попри постійне вогневе ураження артилерії ворога, зміг передати координати колони техніки російських окупантів.

В результаті чого артилерійським вогнем дивізіону бригади було знищено 8 вантажних автомобілів, 5 БМП, 10 БТР-80 та 3 танки,

– розповіли у ВМС.

Ще один героїчний вчинок зробив старший матрос М. Він під постійними артилерійськими обстрілами, авіаційними ударами та вогневим ураженням неодноразово особисто доставляв боєприпаси, військово-технічне майно та продовольство до зони відповідальності батальйону морської піхоти.

Крім того, 27 березня 2022 року старший матрос М. під час бою у Маріуполі знищив ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.

"Кожен прожитий день у цьому пеклі на землі це боротьба за життя. Боротьба, яка сповнена відчайдушного героїзму тих, хто став в оборону Маріуполя. На жаль вже багато хто з наших побратимів поліг у боях… Вічна пам’ять полеглим Героям… Слава морській піхоті! Слава Україні!", – повідомило Командування морської піхоти.

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