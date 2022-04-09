Доставка СДЭК, которой пользовались оккупанты, отказалась пересылать товары без кассовых чеков

Российским мародерам из оккупационной армии станет труднее переправлять награбленное в Украине домой. Теперь служба доставки СДЭК, которой они пользовались до этого, потребует чек для подтверждения права собственности на товар.

Российская служба экспресс-доставки СДЭК отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них. Среди таких – предоставить кассовый чек из магазина. Или технический паспорт на изделие.

Стоит внимания Можем их сдержать, но надо прогнать, – Резников объяснил, почему Украине нужно современное оружие

Решение принял владелец СДЭК после скандала с российскими военными, которые могли отправлять таким образом награбленное в Украине.

Российские мародеры отправляют награбленное домой

СДЭК оказалась в центре внимания, когда в интернете опубликовали видео из одного из отделений, где российские военные отправляют немалые свертки к себе домой. Оказалось, что это отделение из белорусского Мозыря. Именно туда вывели часть российской армии после того, как они находились в Украине, где отличились мародерством, изнасилованиями и убийством мирного населения.

Видео опубликовали на телеграм-канале "Беларускi Гаюн", который также публикует передвижение российских военных по территории Беларуси.

Впоследствии здесь было опубликовано трехчасовое видео, где российские оккупанты составляют вещи для пересылки. А также имена 16 оккупантов, отправивших грузы весом от 50 до 450 килограммов. Среди отправленных были телевизоры, кондиционеры, электросамокаты, автозапчасти, одежда, алкоголь.

Отправляли это из белорусского Мозыря в русский Рубцовск, находящийся более чем за 4200 километров оттуда. Там находится одна из воинских частей, чьи солдаты воюют против Украины.

Смотрите видео о том, как оккупанты отправляли награбленное домой