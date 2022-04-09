Російська служба експрес-доставки СДЕК відмовилася приймати до відправки посилки з товарами, якщо відправник не може підтвердити право власності на них. Серед таких – надати касовий чек із магазину. Або технічний паспорт на виріб.

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Рішення прийняв власник СДЕК після скандалу з російськими військовими, які могли відправляти таким чином награбоване в Україні.

Російські мародери відправляють награбоване додому

СДЕК опинилася в центрі уваги, коли в інтернеті опублікували відео з одного з відділень, де російські військові відправляють чималі пакунки до себе додому. Виявилося, що це відділення з білоруського Мозиря. Саме туди вивели частину російської армії після того, як вони були в Україні, де відзначилися мародерством, зґвалтуваннями та вбивством мирного населення.

Відео опублікували на телеграм-каналі "Беларускi Гаюн", який також публікує пересування російських військових територією Білорусі.

Згодом тут було опубліковано тригодинне відео, де російські окупанти складають речі для пересилання. А також імена 16 окупантів, які відправили вантажі вагою від 50 до 450 кілограмів. Серед відправленого були телевізори, кондиціонери, електросамокати, автозапчастини, одяг, алкоголь.

Відправляли це з білоруського Мозиря в російський Рубцовськ, що за понад 4200 кілометрів звідти. Саме там розміщена одна з військових частин, чиї солдати воюють проти України.

Дивіться відео про те, як окупанти відправляли награбоване додому