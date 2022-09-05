ВСУ ежедневно наносят врагу урон. На этот раз о достижениях сообщило Воздушное командование "Восток".

Заметьте ПВО россии не способна противодействовать поражениям, враги используют забракованное оружие

За сутки подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" на Харьковщине обезвредили два беспилотных летательных аппарата, проводивших воздушную разведку объектов,

– говорится в сообщении.

Также страна-окупантка потеряла свой беспилотник типа "Орлан-10" в Херсонской области. Оккупанты пытались провести воздушную разведку для корректировки огня. Однако герои ВСУ сломали все планы врага.

Примите во внимание! Тем временем над Винницкой областью силы ПВО сработали во время воздушной тревоги, которая началась в 16:00 и продолжалась до 16:49.

Потери врага

По состоянию на 5 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 49 800 российских оккупантов. Также удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

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