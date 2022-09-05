ЗСУ щодня завдають ворогу втрат. Цього разу про здобутки повідомило Повітряне командування "Схід".

Зауважте ППО росії не здатна протидіяти ураженням, вороги використовують забраковану зброю

За добу підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Харківщині знешкодили два безпілотні літальні апарати, що проводили повітряну розвідку об'єктів,

– мовиться у повідомленні.

Також країна-окупантка втратила свій безпілотник типу "Орлан-10" на Херсонщині. Окупанти намагалися провести повітряну розвідку для коригування вогню. Однак герої ЗСУ зламали усі плани ворога.

Зауважте! Тим часом над Вінницькою областю сили ППО спрацювали під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 16:00 та тривала до 16:49.

Втрати ворога

Загалом станом на 5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 49 800 російських окупантів. Також вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).

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