На 194 день повномасштабного вторгнення росія вирішила провести повітряну розвідку для коригування вогню. Однак українські герої завадили окупантам здійснити їхні плани.

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У небі над Херсонщиною, сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідували черговий російський безпілотник "Орлан-10", яким окупанти намагалися проводити повітряну розвідку для коригування вогню,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої наголосили, що "очищують рідне небо".

Зауважте! Під час повітряної тривоги вдень 5 вересня сили ППО спрацювали у Вінницькій області.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці завдають ворогу значних втрат. Станом на 5 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 49 800 загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2).

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