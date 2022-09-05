На 194-й день полномасштабного вторжения россия решила провести воздушную разведку для корректировки огня. Однако украинские герои помешали оккупантам осуществить их планы.

Обратите внимание ПВО россии не способна противодействовать поражениям, враги используют забракованное оружие

В небе над Херсонщиной силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировали очередной российский беспилотник "Орлан-10", которым оккупанты пытались проводить воздушную разведку для корректировки огня,

– говорится в сообщении.

Украинские герои подчеркнули, что "очищают родное небо".

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги днем 5 сентября силы ПВО сработали в Винницкой области.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы наносят врагу значительные потери. По состоянию на 5 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 49 800 тысяч захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2).

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