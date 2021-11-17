Доступ к данным о земле с поместьями Медведчука ограничили
Источник:"Схемы"
Журналисты отметили, что доступ к сведениям о земельных участках Виктора Медведчука в публичной кадастровой карте ограничили. В то же время информация о соседях осталась в открытом доступе.
Речь идет о земельных участках на улице Медвинской в Киеве и в лесу в Пуще-Водице. Система сообщает, что "доступ ограничен".
Заметьте Это история 2000-х годов, – журналист объяснил, как Медведчук получил имение под Киевом
Сергей Завадский – временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Он отметил, что это сделали, чтобы "не совершались какие-либо действия в части переоформления прав". Все потому ,что "согласно решению СНБО, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в частности Медведчука".
По словам Завадского, якобы при таком ограничении участок на публичной кадастровой карте есть, однако нельзя получить выписку.
Скриншот с публичной кадастровой карты / "Схемы"
Журналист рассказал об имении Медведчука
- Журналист программы "Схемы" Максим Савчук заявил, что в имении Медведчука в Пуще-Водице есть шубохранилище, винный погреб, а также склад чемоданов и картин.
- По словам Савчука, масштабы помещения впечатляют. Журналист рассказал: "В доме есть разделение на хозяев жизни и на тех, кто работает на этих хозяев жизни, мы были поражены количеством помещений, поражены тем, что в дом вместили бассейн длиной 18 метров".
- Кроме того, на двух этажах есть массажные кабинеты.