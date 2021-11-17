Доступ к данным о земле с поместьями Медведчука ограничили

Журналисты отметили, что доступ к сведениям о земельных участках Виктора Медведчука в публичной кадастровой карте ограничили. В то же время информация о соседях осталась в открытом доступе.

Речь идет о земельных участках на улице Медвинской в Киеве и в лесу в Пуще-Водице. Система сообщает, что "доступ ограничен".

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Сергей Завадский – временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Он отметил, что это сделали, чтобы "не совершались какие-либо действия в части переоформления прав". Все потому ,что "согласно решению СНБО, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в частности Медведчука".

По словам Завадского, якобы при таком ограничении участок на публичной кадастровой карте есть, однако нельзя получить выписку.

Скриншот с публичной кадастровой карты / "Схемы"

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