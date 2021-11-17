Мовиться про земельні ділянки на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці. Система повідомляє, що "доступ до відомостей обмежено".

Зауважте Це історія 2000-х років, – журналіст пояснив, як Медведчук отримав маєток під Києвом

Сергій Завадський – тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру відреагував на зміни.

Він зауважив, що це зробили, щоб "не вчинялися будь-які дії в частині переоформлення прав". Усе тому, що "згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука".

За словами Завадського, нібито при такому обмеженні ділянка на публічній кадастровій карті є, однак не можна отримати витяг.

Геокадастр обмежив доступ до даних про землю з маєтками Медведчука
Скриншот з публічної кадастрової карти / "Схеми"

Журналіст розповів про маєток Медведчука

  • Журналіст програми "Схеми" Максим Савчук заявив, що у маєтку Медведчука у Пущі-Водиці є шубосховище, винний погріб, а також склад валіз та картин.
  • За словами Савчука, масштаби помешкання вражають. Журналіст розповів: "у будинку є поділ на господарів життя і на тих, хто працює на цих господарів життя, ми були вражені кількістю приміщень, вражені тим, що у будинок вмістили басейн завдовжки 18 метрів".
  • Окрім того, на двох поверхах є масажні кабінети.