На более чем 6 миллионов гривен: ДОТ Минобороны оштрафовал ряд поставщиков продуктов для ВСУ

Закупочное агентство Минобороны ДОТ в первом квартале 2025 года наложило штрафные санкции на отдельных поставщиков продуктов питания для ВСУ на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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ДОТ Минобороны оштрафовал нескольких поставщиков продуктов для ВСУ

В Минобороны указали, что причиной является выявление фальсифицированной продукции, в частности молочных изделий, которые не соответствовали государственным стандартам.

В I квартале 2025 года ДОТ законтрактовал питание военнослужащих на 21,4 миллиарда гривен.

Это существенный ресурс, и мы не имеем права допустить, чтобы ни одна гривна была потрачена на некачественную продукцию для ВСУ. Контроль качества и прозрачность поставок – это не только вопрос ответственного использования государственных средств, но и безопасности и доверия со стороны наших военных,

– отметил директор Департамента политики в сфере закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Он отметил, что именно поэтому оперативно реагируют на нарушения. "Мы последовательно формируем новую культуру ответственности среди поставщиков", – добавил он.

Отмечается, что одно из ключевых направлений работы ДОТ – контроль качества и безопасности продукции, которая поставляется ВСУ.

В 2025 году, с учетом опыта предыдущего года, в контрактах четко разграничены понятия "некачественного" и "фальсифицированного" товара. В Минобороны указали, что это позволило усилить ответственность поставщиков в случаях сознательного нарушения условий поставки и использования посторонних примесей с целью экономической выгоды.

Указывается, что первыми товарами, которые подпали под углубленную проверку, стали масло крестьянское и сыр кисломолочный сычужный – наиболее уязвимые к фальсификации категории.

Проверки осуществляли Управление безопасности пищевых продуктов МОУ на запрос от ДОТ. Отмечается, что образцы отбирались непосредственно в воинских частях, чтобы исключить возможность манипуляций.

Так, из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в частности из-за содержания немолочных жиров в продукции, что является нарушением ДСТУ. По 6 образцам, которые отобраны, ДОТ еще ожидает результатов исследований.

На основании отрицательных результатов ДОТ:

штрафует поставщика

блокирует дальнейшую поставку партии

уведомляет других контрагентов о нарушении

запрещает к отгрузке продукцию этой торговой марки.

"Мы рассматриваем контроль качества не как формальность, а как инструмент реального влияния на безопасность и доверие к системе снабжения. Если продукт не соответствует стандартам или содержит признаки фальсификации – он не должен потребляться военными. Все нарушения фиксируются, а поставщики несут ответственность", – отмечает директор программы питания ДОТ Галина Литош.

В Минобороны указывают, что в рамках усиления контроля качества ДОТ готовится проверить другие категории пищевых продуктов, которые потенциально могут быть объектами фальсификации, а также осуществить повторные проверки той продукции, которая первично имела отрицательные протоколы испытаний.

Указывается, что для объективности и прозрачности, поставщики узнают о конкретных позициях уже после завершения первых лабораторных исследований.