Докажите, что вы выучили уроки прошлого, – Кулеба о закрытии неба над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с новым брифингом по поводу ситуации в Украине. В частности, дипломат прокомментировал действия НАТО по закрытию неба над Украиной.

Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в защите своего неба. Дипломат заявил, что официальный Киев дал совершенно понятный посыл.

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Кулеба о закрытии неба

Прежде всего, это необходимо для того, чтобы остановить варварскую бомбардировку украинских городов российскими оккупантами, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Это включает в себя наше требование о закрытии неба и предоставлении Украине боевых самолетов.

Мое сообщение к миру очень четкое: пока все европейцы и их лидеры повторяли на всех церемониях в течение лет эти сакральные слова "Никогда снова", то теперь они должны доказать действиями, которые они отвечают за свои слова,

– подчеркнул Кулеба.

Украинский дипломат добавил, что европейские города видели то, что происходит сейчас в Киеве, Харькове, Житомире, Сумах и других украинских городах и городках, 80 лет назад, когда нацисты бомбили европейские столицы.

Никогда снова! Докажите это! Докажите сейчас, что вы изучили уроки прошлого, что новая грубая сила в Европе может быть остановлена, пока это не затянет весь континент в сокрушительный конфликт,

– сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что из-за решения НАТО не закрывать небо больше гражданских будет убито с воздуха россиянами, больше детей будет убито, больше крови украинцев будет пролито. Он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на закрытии неба со стороны НАТО.

Кулеба также сказал, что есть определенная дискуссия вокруг того, станет ли закрытие неба над Украиной фактором эскалации или деэскалации. По мнению украинского дипломата, это зависит от уверенности НАТО в своих силах:

Если Североатлантический Альянс верит, что он достаточно силен, чтобы закрыть небо над Украиной, а Россия не посмеет идти на конфронтацию с их самолетами, то небо над Украиной должно быть закрыто.

Если НАТО не чувствует этой уверенности и верит, что недостаточно сильно для того, чтобы противостоять России в воздухе над Украиной, тогда блок не закроет украинское небо.

Брифинг Дмитрия Кулебы: смотреть видео

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