Очільник українського МЗС вважає, що лідерство щодо членства України в ЄС має на себе взяти президент Франції Еммануель Макрон. Адже зараз він має такі можливості та моральні підстави. Про це Кулеба заявив під час брифінгу 5 березня.

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Макрон уже продемонстрував лідерство щодо безпеки в Європі

За словами Кулеба, французький президент упродовж останніх місяців продемонстрував лідерство щодо безпекових питань у Європі. Тож, зараз він має можливості та моральні підстави взяти на себе лідерство щодо пришвидшення вступу України до Європейського Союзу.

Таким чином український народ отримає чітке повідомлення, що вони також є частиною європейської сім'ї. Отримає чіткий сигнал і російський президент Володимир Путін.

"Скільки би бомб Путін не скидав на Україну, це не змінить вибір українців бути членом Європейського Союзу. Також це не змінить вибір, який зробив ЄС", – наголосив український дипломат.

Він нагадав, що Європейський парламент 1 березня підтримав резолюцію, якою рекомендував інституціям Європейського союзу надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Крім того, запевняла, що Україну хочуть бачити в Євросоюзі, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Тому покваптеся. І це буде величезним внеском у загальний успіх і спільну перемогу над агресором,

– підсумував Кулеба

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Дивіться повне відео брифінгу Дмитра Кулеби 5 березня

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