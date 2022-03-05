Кулеба наголосив, що Україна потребує захисту свого неба. Дипломат заявив, що офіційний Київ дав абсолютно зрозумілий посил.

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Кулеба про закриття небо

Перш за все це необхідно для того, щоб зупинити варварське бомбардування українських міст російськими окупантами, які призводять до чисельних жертв серед цивільного населення. Це включає нашу вимогу про закриття неба та надання Україні бойових літаків.

Моє повідомлення до світу дуже чітке: поки всі європейці та їхні лідери повторювали на усіх церемоніях протягом років ці сакральні слова "Ніколи знову", то тепер вони повинні довести діями, що вони відповідають за свої слова,

– наголосив Кулеба.

Український дипломат додав, що європейські міста бачили, те що відбувається зараз у Києві, Харкові, Житомирі, Сумах та інших українських містах та містечках, було 80 років тому, коли нацисти бомбили європейські столиці.

Ніколи знову! Доведіть це! Доведіть зараз, що ви вивчили уроки минулого, що нові брутальні сили у Європі можуть бути зупинені, поки це не затягне увесь континент у нищівний конфлікт,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС України додав, що через рішення НАТО не закривати небо більше цивільних буде вбито з повітря росіянами, більше дітей буде вбито, більше крові українців буде пролито. Він наголосив, що Україна продовжує наполягати на закритті неба зі сторони НАТО.

Кулеба також сказав, що є певна дискусія навколо того, чи закриття неба над Україною стане фактором ескалації чи деескалації. На думку українського дипломата, це залежить від впевненості НАТО у своїх силах:

Якщо Північноатлантичний Альянс вірить, що він достатньо сильний, щоб закрити небо над Україною, а Росія не посміє йти на конфронтації з їхніми літаками, то небо над Україною повинно бути закрите.

Якщо ж НАТО не відчуває цієї впевненості та вірить, що недостатньо сильне для того, щоб протистояти Росії у повітрі над Україною, тоді звичайно блок не закриє українське небо.

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