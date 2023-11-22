"Обычные" россияне стали меньше доверять своей армии, чем в начале войны, – ISW

В Институте изучения войны проанализировали результаты соцопроса жителей страны-агрессорки, проведенного летом 2023 года. Оказалось, что те стали больше сомневаться во "второй армии мира".

По данным вашингтонской аналитической компании Gallup, доверие российского электората к армии снизилось, однако не намного.

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Откуда взялось "5 процентов сомнения"

Если в первые дни полномасштабного вторжения 80 процентов опрошенных россиян заявляли о полном доверии к войску, то летом 2023 это сделали только 75 процентов.

В то же время компания Gallup указала на одну интересную деталь. Российская армия – единственная силовая структура, к которой упало доверие внутри страны-агрессорки. Зато доверие общества к полиции, финансовым учреждениям и судебной системе возросло.

Аналитики объясняют такой результат тем, что люди начали воспринимать армию и политическое руководство страны врозь. Так, среди россиян, одобряющих действия Путина, 90 процентов поддерживают и военных. В то же время, среди недолюбливающих нынешнее руководство страны уровень доверия к войску упал до 40 процентов. Это самый низкий уровень одобрения с 2006 года.

Однако, если говорить о поддержке кремлевских властей в целом, то она до сих пор остается высокой и стабильной – на уровне 68 процентов по сравнению с 66 процентами в 2022 году.

Gallup делает вывод, что поддержка российских военных находится тоже еще на достаточно высоком уровне. В Институте изучения войны предполагают, что на 5-процентное уменьшение доверия к оккупационной армии среди "обычных" россиян могли повлиять некоторые российские блоггеры и ультранационалисты, критиковавшие военное руководство страны.

Как Путин может обмануть своих избирателей

Украинская разведка неоднократно указывала на подготовку Кремля к объявлению общей мобилизации. Впрочем, пока Москва так и не решилась этого сделать. Путин боится лишиться голосов на президентских выборах в 2024 году.

В России же продолжается скрытая мобилизация. По 20-22 тысячи мужчин Кремль призывает на войну в Украине каждый месяц.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что после выборов ситуация, вероятно, изменится. Если Путина снова изберут президентом, то он может "кинуть" свой электорат и начать масштабную мобилизацию. Это понимают и сами россияне, отмечает Ступак.