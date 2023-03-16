Кроме Зеленского: кому из публичных людей больше всего доверяют украинцы

Полномасштабное вторжение России в Украину изменило наши жизни и политические предпочтения украинцев. Граждане поверили в одних публичных лиц, в то же время совсем потеряли доверие к другим.

Согласно последнему опросу Центра Разумкова, среди политиков и публичных деятелей больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Однако он не единственный, чьи рейтинги доверия выросли.

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Кому, кроме Зеленского, доверяют украинцы

После Зеленского, в топе тех, кому доверяют украинцы, Сергей Притула, Михаил Подоляк, Виталий Кличко и Алексей Данилов:

Владимиру Зеленскому доверяют почти 85% опрошенных.

Волонтеру Сергею Притуле доверяют 65% респондентов.

Советнику главы ОП Михаилу Подоляку доверяют почти 60% украинцев.

Около 58% опрошенных доверяют мэру Киева Виталию Кличко.

Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют около 55%.

Кроме этого, более половины опрошенных украинцев также выразили доверие премьер-министру Денису Шмыгалю (51,6%) и министру обороны Алексею Резникову (51,3%).

Как изменялось доверие украинцев к политикам и деятелям

По сравнению с 2021 годом доля доверяющих Владимиру Зеленскому выросла с 33% до 85%. В то же время народное доверие к Сергею Притулу за два года возросло с 22% до 65%, к Виталию Кличко – с 26% до 58%, Алексею Данилову – с 12% до 55%, Денису Шмыгалю – с 11% до 52%, Андрею Ермаку – с 10% до 41%. При этом возросла и доля доверяющих 5 президенту Украины Петру Порошенко – с 18% до 24%.

Также украинцы стали больше доверять активисту Сергею Стерненко – доля доверяющих за последние два года выросла с 15% до 20%.

К каким политикам доверие упало

В Центре сообщили, что у украинцев уменьшилось и без того несильное доверие к Юрию Бойко (с 18% до 6%) и Юлии Тимошенко (с 20% до 13%).

в феврале-марте 2023 года Центр Разумкова изучал оценку гражданами общественно-политической ситуации в стране и деятельности власти, а также доверие к социальным институтам и политикам. Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где проходят боевые действия.