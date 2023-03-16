Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, серед політиків та публічних діячів найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському. Проте він не єдиний, чиї рейтинги довіри зросли.

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Кому, окрім Зеленського, довіряють українці

Після Зеленського, у топі тих, кому довіряють українці, є Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов:

Володимиру Зеленському довіряють майже 85% опитаних.

Волонтеру Сергію Притулі довіряють 65% респондентів.

Раднику голови ОП Михайлу Подоляку довіряють майже 60% українців.

Майже 58% опитаних довіряють меру Києва Віталію Кличку.

Секретарю РНБО Олексію Данілову довіряють майже 55%.

Крім цього, більш ніж половина опитаних українців також висловили довіру прем'єр-міністру Денису Шмигалю (51,6%) та міністру оборони Олексію Резнікову (51,3%).

Як змінювалась довіра українців до політиків та діячів

Порівняно з 2021 роком частка тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, зросла з 33% до 85%. Натомість народна довіра до Сергія Притули за два роки зросла з 22% до 65%, до Віталія Кличка – з 26% до 58%, Олексія Данілова – з 12% до 55%, Дениса Шмигаля – з 11% до 52%, Андрія Єрмака – з 10% до 41%. При цьому зросла й частка тих, хто довіряє 5 президенту України Петру Порошенку – з 18% до 24%.

Також українці почали більше довіряти активісту Сергію Стерненку – частка тих, хто довіряє за останні два роки зросла з 15% до 20%.

До яких політиків довіра впала

У Центрі повідомили, що в українців зменшилася і без того несильна довіра до Юрія Бойка (з 18% до 6%) та Юлії Тимошенко (з 20% до 13%).

Як проводилось опитування: у лютому-березні 2023 року Центр Разумкова вивчав оцінку громадянами суспільно-політичної ситуації в країні та діяльності влади, а також довіру до соціальних інститутів та політиків. Опитування проводили в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.