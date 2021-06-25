Бывшего доверия нет, – Фесенко предположил, кто может заменить Разумкова

Если правительство все же сменят осенью 2021 года, то после этого могут заменить и спикера Верховной Рады. В то же время пока это только возможный сценарий.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что в вопросе отставки Дмитрия Разумкова окончательного решения, вероятно, нету, однако эксперт предположил, кто может заменить главу парламента на должности.

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"Что касается (замены – 24 канал) Разумкова, очевидно, есть первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которому как раз очень доверяют на Банковой. У него очень хорошие отношения с президентом", – сказал Фесенко.

Вероятные причины замены Разумкова

Политолог отметил, что сейчас у Дмитрия Разумкова неплохой рейтинг доверия, одновременно президентский рейтинг – невысокий, но уже заметный.

Уже нет былого доверия в отношениях между президентом и спикером Верховной Рады. Дмитрий Александрович действительно осторожно, но начинает дистанцироваться от президентской команды,

– считает Владимир Фесенко.

По его мнению, Разумков остается в команде "Слуги народа", что подтвердил во время своего выступления на пресс-конференции, однако он немного "зависает" между командой Зеленского и своей самостоятельной карьерой.

. Если бы в ближайшее время состоялись новые выборы президента, действующего спикера Верховной Рады, по информации Центра Разумкова, поддержали бы 2% украинцев

"В отношении Разумкова – недоверие. Я думаю, не тотальное недоверие, а скорее, "ростки". Есть охлаждение отношений и желание, опять же, поставить на должность спикера полностью своего человека", – сказал Фесенко.

Владимир Фесенко о возможной смене главы парламента: смотрите видео



