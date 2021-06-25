Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, що у питанні відставки Дмитра Разумкова остаточного рішення, ймовірно, нема, проте експерт припустив, хто може замінити главу парламенту на посаді.
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"Щодо (заміни – 24 канал) Разумкова, очевидно, є перший віцеспікер Руслан Стефанчук, якому якраз дуже довіряють на Банковій. У нього дуже добрі стосунки з президентом", – сказав Фесенко.
Ймовірні причини заміни Разумкова
Політолог зазначив, що наразі у Дмитра Разумкова непоганий рейтинг довіри, водночас президентський рейтинг – невисокий, але вже помітний.
Вже немає колишньої довіри в стосунках між президентом та спікером Верховної Ради. Дмитро Олександрович дійсно обережно, але починає дистанціюватися від президентської команди,
– вважає Володимир Фесенко.
На його думку, Разумков залишається в команді "Слуги народу", що підтвердив під час свого виступу на прессконференції, проте він трохи "зависає" між командою Зеленського та своєю самостійною кар'єрою.
"Щодо Разумкова – недовіра. Я думаю, не тотальна недовіра, а скоріше, "паростки". Є певне охолодження стосунків і бажання, знову ж таки, поставити на посаду спікера повністю свою людину", – сказав Фесенко.
Володимир Фесенко про ймовірну заміну голови парламенту: дивіться відео