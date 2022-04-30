"Довоевались": выговцы вспомнили, как россияне открыли огонь по своей колонне

Бригада имени Гетьмана Выговского вспомнила события, которые произошли в ночь на 24 февраля, когда началось российское вторжение на территорию Украины.

Украинские защитники рассказали, что, несмотря на данные разведки, мало кто верил, что российские военные полезут на Киев или Чернигов.

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Они отметили, что ожидали обострений в Донецкой области, где нужен был бы более сдерживающий фактор. Однако в первый же день россияне двинулись через границу просто огромными колоннами.

Эпизод, который вспоминают со смехом

Тогда бригадная артиллерия накрывала одну из российских колонн. Однако в это же время другим путем пришла еще одна колонна рашистов.

Увидев разрывы, видимо, решили, что кроют "укропов" и открыли огонь по колонне. Те, конечно, ответили. Так они между собой повоевали и разъехались,

– рассказали украинские защитники.

Кроме того, парни вспомнили, что в бою хорошо проявили себя противотанковые расчеты со "Стугнами". Били из засад по колоннам топливозаправщиков или бронетехники. Преимущественно 1 – 2 единицы с хвоста снимали и отходили, не вступая в плотный огневый контакт.

Более месяца бригада имени Гетьмана Выговского вместе с другими частями Вооруженных Сил Украины в непрерывных боях избивала россиян, не пропуская их на юг, в столицу Украины – Киев.

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