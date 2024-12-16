Довольно болезненный удар: какие последствия подрыва вражеского поезда с 40 цистернами горючего

Украинским силам 14 декабря удалось нанести масштабный удар по оккупантам, перерезав их логистический железнодорожный путь из Крыма в Запорожье. Также был ликвидирован вражеский поезд с 40 цистернами горючего. Вообще украинские спецслужбы провели уникальную операцию.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что враг в результате операции в Запорожской области получил очень серьезный ущерб. В то же время опыт, который украинские силы получили, выполняя ее, будет точно масштабирован.

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У россиян будут внутренние чистки

"Это первая операция, когда удар был нанесен в близком бою и подрыв осуществлялся не с помощью ударов ракет или брандеров, как это было на Крымском мосту, а по железной дороге, которая расположена в тылу противника", – объяснил Тимочко.

К этой операции были привлечены спецназовцы, совершившие подрыв и наведшие артиллерию, а также общие войска, которые ударили из реактивной системой залпового огня.

Врагу был нанесен серьезный ущерб, он потерял, по словам Тимочко, по меньшей мере целую бригаду, а может и дивизию.

Этот эшелон не просто шел в одну сторону. Он бы завез горючее, которое уже обсчитали на 4 миллионов долларов, разгрузил его российским войскам и вернулся бы обратно. Цистерны снова бы заправляли, железная дорога бы использовалась. А так железная дорога уничтожена, так же как и цистерны,

– подчеркнул он.

Также о перемещении железнодорожного транспорта украинская разведка узнала, наверное, изнутри управления российской железной дорогой. Поэтому, вероятно, Украина, предположил Тимочко, имела собственную агентурную сеть или в российских войсках, или на уровне управления транспорта на этом направлении

"Это приведет к внутренним чисткам среди руководителей российской железной дороги, начнется поиск виновных и целой сети. Зная, как грубо работает ФСБ и другие силовые структуры россиян, можно предположить, что пострадает много тех, кто в эту операцию не был вовлечен, но где-то был причастен. И это позитив", – подчеркнул глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Операция осуществлена на новом уровне

Важно, что удар был нанесен на Запорожском направлении, который, в соответствии с информационным нагнетанием россиян, может быть перспективным по потенциальному наступлению врага.

Поэтому это достаточно болезненный удар по вражеской ветке, ведь россияне привязаны к магистральным путям твердого покрытия – автомобильным дорогам, но не настолько стратегически российская логистика завязана на железной дороге. И вывод из строя даже одной такой ветки – это серьезная потеря для врага,

– сказал Иван Тимочко.

Ранее ГУР и СБУ проводили такие масштабные удары в тылу противника в основном в районе Крымского полуострова. А сейчас мы видим совершенно другую операцию по уровню сложности, слаженности и ведомственного взаимодействия.

Что известно о подрыве железной дороги на оккупированном Запорожье