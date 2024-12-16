Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що ворог внаслідок операції у Запорізькій області зазнав дуже серйозної шкоди. Водночас досвід, який українські сили здобули, виконуючи її, буде точно масштабований.

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У росіян будуть внутрішні чистки

"Це перша операція, коли удар було завдано у близькому бою і підрив здійснювався не за допомогою ударів ракет чи брандерів, як це було на Кримському мосту, а по залізниці, яка розташована в тилу противника", – пояснив Тимочко.

До цієї операції були залучені спецназівці, що вчинили підрив та навели артилерію, а також загальні війська, які вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Ворогу було завдано серйозної шкоди, він втратив, за словами Тимочко, щонайменше цілу бригаду, а може і дивізію.

Цей ешелон не просто йшов в одну сторону. Він би завіз пальне, яке вже обрахували на 4 мільйонів доларів, розвантажив їх російським військам і повернувся б назад. Цистерни знову б заправляли, залізниця б використовувалась. А так залізниця знищена, так само як і цистерни,

– наголосив він.

Також про переміщення залізничного транспорту українська розвідка дізналася, напевно, з середини управління російською залізницею. Тому, імовірно, Україна, припустив Тимочко, мала власну агентурну мережу або в російських військах, або на рівні управління транспорту на цьому напрямку.і

"Це призведе до внутрішніх чисток серед керівників російської залізниці, почнеться пошук винних і цілої мережі. Знаючи, як грубо працює ФСБ та інші силові структури росіян, можна припустити, що постраждає багато тих, хто до цієї операції не був залучений, але десь був дотичний. І це є позитив", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Операція здійснена на новому рівні

Важливо, що удар був завданий на Запорізькому напрямку, який, відповідно до інформаційного нагнітання росіян, може бути перспективним щодо потенційного наступу ворога.

Тому це досить болючий удар по ворожій гілці, адже росіяни прив'язані до магістральних шляхів твердого покриття – автомобільних доріг, але не настільки стратегічно російська логістика зав'язана на залізниці. І виведення з ладу навіть однієї такої гілки – це серйозна втрата для ворога,

– сказав Іван Тимочко.

Раніше ГУР та СБУ проводили такі масштабніші удари в тилу противника в основному у районі Кримського півострова. А зараз ми бачимо абсолютно іншу операцію за рівнем складності, злагодженості і відомчої взаємодії.

Що відомо про підрив залізниці на окупованому Запоріжжі