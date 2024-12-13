Росіяни ж навпаки бояться контрнаступу ЗСУ, які вже мають сформовані для цього бригади. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що окупанти всіма силами будуть посилювати свої позиції на лівому березі Дніпра.

Дивіться також Ворог покращив тактичне положення: у Нацгвардії сказали, яка ситуація на Покровському напрямку

До чого готуються росіяни в Запорізькій області

На думку військового експерта, росіяни готуються не до свого наступу, а до контрнаступу Сил оборони в Запорізькій області. Ворог цього дуже боїться, особливо в зимовий період.

З технічного огляду, українська армія має змогу це зробити, кілька бригад вже повністю готові, лише чекають на озброєння.

Вони (окупанти – 24 Канал) прекрасно розуміють, що якщо ЗСУ будуть використовувати авіацію, далекобійні засоби ураження, удари по військових об'єктах в Криму, то можлива і наземна операція, в тому числі форсування річки Дніпро,

– пояснив Світан.

Військовий експерт спрогнозував, що окупанти зараз будуть намагатись укріплювати лівий берег Дніпра. Вони будуть збільшувати не лише кількість техніки там, а й особовий склад. Для ударної сили росіяни можуть використати свої резерви на цьому напрямку.

Втім, ГУР та ССО відстежують кожну російську "коробку", яка рухається з боку Криму та театр воєнних дій,

– зауважив Світан.

Україна поки не має змоги на такій відстані знищувати російські колони з технікою в русі. Це було б можливо, якби ЗСУ мали повний контроль повітряного простору в області, щоб знищувати цілі з авіації.

Військовий експерт додав, що окупанти зараз всіма силами намагаються наступати на Роботине в Запорізькій області, а частина їхніх сил та засобів йде для боїв на Времівському виступі. Ворог хоче застерегти від українських ударів важливий для нього Керченський міст.