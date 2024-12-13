24 Канал із посиланням на ISW переказує висновки Інституту. Зокрема, де просувалися окупанти, а де ЗСУ.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 13 грудня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на північний захід від Плехового та на південний схід від Куриловки (на південь від Суджі).
- 11 і 12 грудня росіяни здійснили наземні атаки біля Харкова в районі Глибокого і Липців та в районі Вовчанська і Стариці, але не просунулися.
- Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Сватового. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили Копанки (на захід від Сватового).
- Російські війська 11 і 12 грудня продовжували обмежені наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Росіяни незначно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри свідчать, що це було вздовж вулиці Лісової на західній околиці Калинівки. Поселення захопили. Російські війська здійснили й наземні атаки в межах і поблизу Торецька, але не просунулися.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 12 грудня / Ілюстрації ISW
- Але просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що російські війська захопили Новотроїцьке і пройшли вздовж лінії Донецької залізниці на захід від Нового Труда, також уздовж вулиці Соснової на заході Шевченка.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося по вулиці Нагорній та по вулиці Урожайній. ISW оцінює, що російські сили досягли додаткових успіхів і на південь від Курахового.
- Російські війська 12 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Так само в районі Великої Новосілки.
- Російські та українські джерела не повідомляли про будь-які наземні дії на Гуляйпільському чи Пологівському напрямках на сході Запорізької області 12 грудня.
- 11 і 12 грудня російські війська продовжували обмежені наступальні операції поблизу Новоандріївки й Новоданилівки (біля Роботиного) на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Дніпровському напрямку в Херсонській області теж були активні, але без успіху.