Аналіз боїв від Інституту вивчення війни / Колаж 24 Каналу фото ISW і з мережі

Що сталося на фронтах в Україні та Росії упродовж 12 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також американські дослідники показали зміни на картах боїв.