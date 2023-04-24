Довольно серьезное оружие, – Воздушные силы о БПЛА, который упал под Москвой

В Подмосковье упал неизвестный беспилотник, начиненный взрывчаткой. Обломки БПЛА обнаружили местные, которые вызвали российские спецслужбы.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что 17 килограммов взрывчатого вещества, которыми был начинен беспилотник, представляют серьезную угрозу для любого объекта.

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Нам нужно больше такого оружия

Неизвестный беспилотник упал в подмосковном поселке имени Воровского возле Ногинска. Игнат сравнил этот БПЛА с теми, которые использует российская армия.

"Если взять российские "Ланцеты", которыми они атакуют нашу военную технику, то они несут от 1,5 до 3 килограммов взрывчатки. Кажется, что это немного, но если попасть в уязвимое место на технике, то это может повлечь за собой детонацию боекомплекта", – заявил спикер Воздушных сил.

Другой беспилотник, которым часто пользуется армия оккупантов – Shahed-136 – может нести боевую часть до 40 килограммов, способную уничтожить серьезный объект.

"Все, что может сделать наша оборонка, все, что мы можем получить от наших партнеров, нам очень помогает. БПЛА становятся все более распространенными на этой войне, и мы должны делать все, чтобы у нас появлялось все больше такой техники", – подытожил Игнат.

Что известно о БПЛА, который упал неподалеку от Москвы