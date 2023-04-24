В ночь на 24 апреля в Севастополе было очень неспокойно, ведь цвел "хлопок". В то же время оккупанты заявляли что им якобы удалось ликвидировать "неизвестные" морские дроны, однако это, очевидно, – неправда. О тревожной ночи в Крыму информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Россияне снова врут

Собственно, так называемый "губернатор" Севастополя от оккупантов Михаил Развожаев рассказывал, что якобы Вооруженные Силы атаковали город беспилотными летательными аппаратами.

Начиная с 03:30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. Один надводный дрон (якобы – 24 Канал) уничтожили силы ПВО, второй – взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов (якобы – 24 Канал) не повреждено,

– писал сначала гауляйтер.

Вскоре ему пришлось признать, что последствия от этой "атаки" – были. В частности, вылетели окна. Однако "почему-то" он забыл прикрепить видео, на котором отчетливо видно, что "что-то взрывается".

Обратите внимание! Известно, что эти взрывы прогремели в районе Стрелковой бухты. Их было слышно из разных районов оккупированного города.

Ночной "хлопок" в Севастополе: смотрите видео с вражеских СМИ

Комментарий ОК "Юг"