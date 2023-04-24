В ночь на 24 апреля в Севастополе было очень неспокойно, ведь цвел "хлопок". В то же время оккупанты заявляли что им якобы удалось ликвидировать "неизвестные" морские дроны, однако это, очевидно, – неправда. О тревожной ночи в Крыму информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.
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Россияне снова врут
Собственно, так называемый "губернатор" Севастополя от оккупантов Михаил Развожаев рассказывал, что якобы Вооруженные Силы атаковали город беспилотными летательными аппаратами.
Начиная с 03:30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. Один надводный дрон (якобы – 24 Канал) уничтожили силы ПВО, второй – взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов (якобы – 24 Канал) не повреждено,
– писал сначала гауляйтер.
Вскоре ему пришлось признать, что последствия от этой "атаки" – были. В частности, вылетели окна. Однако "почему-то" он забыл прикрепить видео, на котором отчетливо видно, что "что-то взрывается".
Ночной "хлопок" в Севастополе: смотрите видео с вражеских СМИ
Комментарий ОК "Юг"
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не заставила себя ждать с реакцией на этот инцидент. Собственно, она констатировала, потроллив оккупантов, что "недаром они окопы рыли на полуострове" – теперь они им, как никогда, нужны.
- В то же время спикер подчеркнула, что это далеко не первый и не последний такой случай. То есть врагу следует готовиться к тому, что "хлопок" будет цвести еще не одну ночь на полуострове, который обязательно должен вернуться в состав Украины.
- Также уже ни для кого не секрет, что летний сезон в Крыму в этом году символически провозглашен "хлопковым", а не курортным. Непременным его атрибутом, как ни странно, являются сирены и "тревожность".