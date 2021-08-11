Довольно "темная лошадка", – активист о назначении нового руководителя Нацполиции Киева

В Национальной полиции Киева назначили нового руководителя, им стал Иван Выговский. В то же время последние годы его карьера развивалась довольно активно.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал бывший председатель аттестационной комиссии Министерства внутренних дел Украины Роман Синицын. В то же время назначение может быть связано с так называемым отстранением лояльных к Арсену Авакову человек.

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"На самом деле Иван Выговский довольно-таки "темная лошадка" даже для экспертов в правоохранительной сфере. У него достаточно стремительная карьера была последние 5 – 6 лет", – сказал Роман Синицын.

"Еще в 2016 году он занимал должность руководителя обычного районного отдела полиции в Очакове, затем стал заместителем руководителя Николаевской полиции, руководил там следствием. И последний год – полтора он руководил Полтавской полицией, и скандалами не отличился", – сказал бывший глава аттестационной комиссии МВД.

Синицын: "Вымывают" лояльных к Авакову руководителей

По словам Синицына, Выговский "привлек" из Николаева на должности заместителей довольно большое количество людей. Но в системе полиции и МВД это абсолютно нормальная практика, когда приходит новый руководитель из одного региона и перевозит так называемый десант доверенных людей, которых расставляет на должности в новом регионе, добавил активность.

Вообще это назначение связывают с тем, что постепенно "вымывают" лояльных Авакову людей из системы руководящих должностей в Национальной полиции. Есть слухи, что на этой и на следующей неделе будет изменено еще ряд руководителей полиции в областях,

– отметил Роман Синицын.

Председателем Национальной полиции Киева Ивана Выговского назначили 11 августа. Перед этим удовлетворили рапорт об отставке Андрея Крищенко.

Активист о назначении нового главы Нацполиции Киева: смотрите видео 24 канала