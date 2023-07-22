Элиты недовольны Путиным и начинают революцию в России, – политолог-международник

В России арестован террорист Игорь Гиркин, обвиняемый в "призыве к экстремизму". В украинской разведке отметили, что это парадоксальная ситуация, ведь на Москву с маршем шел Евгений Пригожин, а задержали Игоря Гиркина. Но в России начались активные действия между башнями Кремля.

Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Руслан Осипенко. Он отметил, что страна-агрессор погружается в предреволюционную ситуацию.

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Россия проигрывает войну. Также она потеряла на внутреннем контуре, но ей нанесли удары и внешне – она потеряла имидж. То, что Владимир Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР, поскольку его могут арестовать, продемонстрировало слабость.

Мы видим, что готовится революция сверху. Она могла быть либо снизу, либо сверху. Но это противостояние башен Кремля свидетельствует о том, что элиты недовольные Путиным и они начинают свою революцию,

– отметил Осипенко.

Российским диктатором недовольны все – даже патриоты и госслужащие России. Поэтому любые шаги только будут ухудшать его ситуацию.

Путин надеется на еще одну каденцию

В британской службе внешней разведки МИ6 и ЦРУ заявили о недовольстве так называемых российских элит. Россиян призывали становиться чуть ли не шпионами.

Все это происходит потому, что Владимир Путин готовится переизбираться в 2024 году. Он надеется, что его все-таки снова выберут президентом России. А это будет означать еще 6 лет диктаторского режима. Поэтому сейчас проводят работу, чтобы вести переговоры с российскими элитами, окружением Путина, а не самим бункерным дедом. Для того, чтобы в дальнейшем его ослаблять и убрать с политического поля.

"А почему очередь стоит россиян в эти спецслужбы западные – она всегда стояла, и это не понимают в России до сих пор. Они на одни и те же грабли наступают уже два столетия", – отметил политолог-международник.

Все потому, что россияне создали государство, которое доминирует над интересами человека. На Западе все наоборот – в центре человек, его интересы и ценности, а государство защищает и обслуживает эти интересы. Поэтому в российских спецслужбах всегда и было столько предателей, которые перебегали на Запад. Ведь понимали, что они защищены, у них есть права, они могут рассчитывать на судебную систему и защиту государства.

"А в России ты сегодня олигарх, а завтра – ты крепостной. Ты вообще можешь быть лишен всего, что ты зарабатывал всю жизнь", – добавил Руслан Осипенко.

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Возможно ли противостояние потенциалов

Такие диалоги с российской элитой не зависят от того, идет ли война. Их ведут всегда. А вот то, что это выходит в общественную плоскость, говорит о том, что диалог активизировался и ускорился.

Его всегда вели по линиям минобороны, спецслужб, между политическими влиятельными кругами, окружением Путина и администрациями на Западе. Однако сейчас происходит обострение, потому что становится меньше времени.

"Там весной уже выборы в России. И если Путин переизбирается, это бесконечная война и бесконечный расход ресурсов Запада. Тогда действительно будет затягиваться война потенциалов. Противостояние потенциалов. А это, думаю, Запад тоже не хотел бы такого сценария", – сказал политолог-международник.

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