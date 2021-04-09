Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправными и отменил постановления ОИК №87 о признании выборов недействительными. Это решение касается 5 участков на Прикарпатье.

Говорится об участке №261027 (город Яремче), №260515 (село Парище), №260025 (село Манява), №261030 (Монастирчани) и №260028 (Микуличин).

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На участках в Микуличине и Монастырчанах во время повторного подсчета голосов установили расхождение относительно количества бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.

В протоколе УИК №261029 было указано 402 голоса, а при пересчете обнаружили 299 голосов. В протоколе УИК №260028 – 172 голоса, а при пересчете – лишь 79 бюллетеней.

Монастирчани

В Монастирчанах в выписку для голосования по месту пребывания включили 30 избирателей.

В окружной избирательной комиссии считают, что это было сделано безосновательно.

Якобы это составляет более 5% от принявших участие в голосовании.

Именно поэтому голосование на участке в Монастирчанах там признали недействительным.

Суд установил, что ОИК пришла к такому выводу после общего осмотра заявлений и медицинских справок. При этом, без установления недобросовестности документов в каждом конкретном случае.

Справка. По мнению судей, это лишает такой вывод признаков обоснованности. Поэтому факт безосновательной выдачи 30 бюллетеней невозможно проверить.

К тому же, там отметили, что 30 избирателей – это менее 5% от тех, кто принял участие в голосовании на этом участке. Ведь речь идет всего о 688 избирателях.

Микуличин

Похожая ситуация была и с голосованием в Микуличине. Там ОИК считала безосновательным включение 36 избирателей к выписке для голосования по месту пребывания.

К выписке не приобщили заявления избирателей, справки медицинского учреждения и решения УИК.

Поэтому, по мнению комиссии, количество незаконно проголосовавших избирателей составило более 5%.

Судьи выяснили, что члены комиссии при исследовании соответствующего списка избирателей и выписки к нему установили точное количество избирателей с примечанием "Не способны сами передвигаться" – 36 из 39.

Справка. Таких избирателей, согласно законодательству, включают в выписку без добавления заявлений и медицинских справок. Именно поэтому, по мнению суда, это обстоятельство полностью нивелирует выводы ОИК.

Результаты выборов на Ивано-Франковщине: основное

Согласно данным ЦИК, победу на довыборах в Раду в округе №87 победил Василий Вирастюк. Его поддержали 31,25% избирателей. Александра Шевченко от партии "За майбутнє" – 29,69%.

В то же время в ОПОРЕ заявили о нарушениях и требовали расследований относительно возможных фальсификаций. Там подчеркнули, что без этого результаты будут иметь низкую общественную легитимность.