Суд отменил все постановления о признании выборов на Прикарпатье недействительными
Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправными и отменил постановления ОИК №87 о признании выборов недействительными. Это решение касается 5 участков на Прикарпатье.
Источник:ОПОРА
Говорится об участке №261027 (город Яремче), №260515 (село Парище), №260025 (село Манява), №261030 (Монастирчани) и №260028 (Микуличин).
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На участках в Микуличине и Монастырчанах во время повторного подсчета голосов установили расхождение относительно количества бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.
В протоколе УИК №261029 было указано 402 голоса, а при пересчете обнаружили 299 голосов. В протоколе УИК №260028 – 172 голоса, а при пересчете – лишь 79 бюллетеней.
Монастирчани
- В Монастирчанах в выписку для голосования по месту пребывания включили 30 избирателей.
- В окружной избирательной комиссии считают, что это было сделано безосновательно.
- Якобы это составляет более 5% от принявших участие в голосовании.
- Именно поэтому голосование на участке в Монастирчанах там признали недействительным.
Суд установил, что ОИК пришла к такому выводу после общего осмотра заявлений и медицинских справок. При этом, без установления недобросовестности документов в каждом конкретном случае.
К тому же, там отметили, что 30 избирателей – это менее 5% от тех, кто принял участие в голосовании на этом участке. Ведь речь идет всего о 688 избирателях.
Микуличин
- Похожая ситуация была и с голосованием в Микуличине. Там ОИК считала безосновательным включение 36 избирателей к выписке для голосования по месту пребывания.
- К выписке не приобщили заявления избирателей, справки медицинского учреждения и решения УИК.
- Поэтому, по мнению комиссии, количество незаконно проголосовавших избирателей составило более 5%.
Судьи выяснили, что члены комиссии при исследовании соответствующего списка избирателей и выписки к нему установили точное количество избирателей с примечанием "Не способны сами передвигаться" – 36 из 39.
Результаты выборов на Ивано-Франковщине: основное
Согласно данным ЦИК, победу на довыборах в Раду в округе №87 победил Василий Вирастюк. Его поддержали 31,25% избирателей. Александра Шевченко от партии "За майбутнє" – 29,69%.
В то же время в ОПОРЕ заявили о нарушениях и требовали расследований относительно возможных фальсификаций. Там подчеркнули, что без этого результаты будут иметь низкую общественную легитимность.
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